В Музее «Г. О. Р. А.» пройдет мероприятие ко Дню пограничника

В филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» — продет торжественное мероприятие ко Дню пограничника, сообщили в пресс-службе учреждения.



Мероприятие пройдет на площадке военно-морской техники.



Стартует праздничное мероприятие с торжественного поднятия флагов и традиционного возложения цветов к памятнику военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941-1942 годах, после чего ветеранам пограничных войск РФ будут вручены почетные грамоты.



В программу войдет также выступление военного оркестра. Участие в празднике примут представители пограничной службы ФСБ России, ветеранских организаций, муниципальных образований, учащиеся кадетского корпуса пограничной морской охраны школы № 1784 имени генерала армии В. А. Матросова, ветераны боевых действий.









Фото: пресс-служба Музея Победы