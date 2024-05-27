Более 159 фильмов вошли в программу кинофорума «Золотой Витязь» в Омске

В программу XXXIII Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Омске вошли более 159 конкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 12 стран мира.



Киносмотр проходит в эти дни в Омске и Омской области. Участие в киносмотре принимают народные артисты России Николай Бурляев, Сергей Шакуров, Виктор Сухоруков, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин, актеры театра и кино Сергей Варчук, Инга Шатова, Сослан Фидаров и другие.



Торжественная церемония закрытия фестиваля пройдет 29 мая в концертном зале Омской филармонии.









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