Министр культуры ЛНР поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

Министр культуры Луганской Народной Республики Дмитрий Сидоров поздравил библиотекарей с профессиональным праздником.



«Дорогие коллеги, ваша работа — это не просто обслуживание посетителей и поддержание порядка среди книг. Вы — распространяете культуру, сохраняете важное наследие литературы и помогаете людям открывать для себя новые миры и знания», — говорится в поздравительном сообщении, опубликованном в Telegram-канале министра.



Дмитрий Сидоров отметил, что вклад библиотекарей в развитие образования и культуры невозможно переоценить. Просветительский труд работников библиотек помогает формировать образованных и самостоятельных граждан, отметил министр.



«Спасибо за ваше нелегкое, но важное дело! Желаю вам тепла, удачи и вдохновения в благородной профессии — библиотекарь! С праздником, уважаемые коллеги!» — указано в сообщении.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России