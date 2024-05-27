Стартовали съемки подросткового веб-сериала «Если все взрослые пропали»

27.05.2024

Стартовали съемки подросткового веб-сериала «Если все взрослые пропали»
В России стартовали съемки веб-сериала «Если все взрослые пропали».

Сериал расскажет историю двух детей, которые обнаруживают, что у них в Москве пропали родители.

Проект будет включать 6 эпизодов хронометражем 4 минуты. Производством проекта занимается компания Lana Cinema. Режиссер сериала — Анна Кудинова, сценарист — Роман Лелюх.

Роли в веб-сериале исполнят Никита Буреев, Славяна Чурилова, Тимофей Попович, Софья Камыс, Марк Григорьев, Илья Соколовский, Светлана Большакова.


Фото: Pixabay.com