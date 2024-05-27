Стартовали съемки подросткового веб-сериала «Если все взрослые пропали»

Мероприятие пройдет на площадке военно-морской техники.
Киносмотр проходит в эти дни в Омске и Омской области.
Дмитрий Сидоров отметил, что вклад библиотекарей в развитие образования и культуры невозможно переоц...
Режиссер сериала — Анна Кудинова, сценарист — Роман Лелюх.
В список финалистов вошли критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Волгогра...
Мероприятие пройдет на площадке военно-морской техники.
Киносмотр проходит в эти дни в Омске и Омской области.
Дмитрий Сидоров отметил, что вклад библиотекарей в развитие образования и культуры невозможно переоц...
Режиссер сериала — Анна Кудинова, сценарист — Роман Лелюх.
В список финалистов вошли критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Волгогра...
Оперы покажут к 220-летию со дня рождения композитора Михаила Глинки.
К своим ролям в продолжении сериала вернутся Влад Ценев, Игорь Гордин, Юлия Джулай, Даниил Воробьев,...
Производством проекта занималась компания Good Story Media.
Мероприятие прошло 25 и 26 мая, свои постановки в рамках фестиваля представили 20 театров из Санкт-П...
Речь идет о зданиях городской усадьбы и флигеля XVII-XIX веков общей площадью 1,11 тысячи квадратных...
37-летний актер столкнулся с преступниками в минувшее воскресенье.
Показы спектакля «Сердце Запада» пройдут 27-31 мая.
Глава Минкультуры отметила, что в библиотеках работают тысячи специалистов, преданных своему делу.
По данным портала kinobusiness. com, фильм собрал 162,9 млн рублей за выходные.
Мероприятия пройдут 1 и 2 июня в рамках празднования Международного дня защиты детей.
Мемориал торжественно открыт в Малгобекском районе.
Выставка состоялась в музейно-выставочном комплексе имени Шемановского в Салехарде.
Всего в коллекцию поступило около 50 новых печатных изданий.
Постановка основана на романе Виктора Гюго.
Борис Фрумкин — народный артист РФ, выдающийся пианист, композитор и дирижер.
27.05.2024