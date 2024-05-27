В Екатеринбурге определили финалистов премии «Неистовый Виссарион»

В Екатеринбурге определены финалисты Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион».



В список финалистов вошли критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Волгоградской и Рязанской областей.



По словам главного библиотекаря Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Екатерины Самсоновой, в этом году в финальный список вошли 13 имен: Дмитрий Бавильский, Михаил Гундарин, Галина Калинкина, Владимир Козлов, Илья Кочергин, Борис Кутенков, Денис Лукьянов, Александр Мелихов, Андрей Мягков, Николай Подосокорский, Валерия Пустовая, Иван Родионов, Александр Чанцев.



Лауреаты премии будут объявлены на фестивале «Движение» 8 июня. Мероприятие пройдет 8-9 июня в Екатеринбурге.



Премия «Неистовый Виссарион» была учреждена в 2019 году и названа в честь литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского. Премия вручается авторам за достижения и активность в области литературной критики.









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