Стартовали съемки второго сезона сериала «Жить жизнь»

Фото: пресс-служба Start

К съемкам продолжения драмы с Любовью Аксеновой, Романом Васильевым, Дарьей Мороз и Юрием Чурсиным приступил онлайн-кинотеатр Start.Во втором сезоне проекта героиня Аня начнет догадываться, что она стала пешкой в чьей-то большой игре, а разгадка таится в закрытом клубе.К своим ролям в продолжении сериала вернутся Влад Ценев, Игорь Гордин, Юлия Джулай, Даниил Воробьев, Анастасия Крылова и другие. Режиссером второго сезона выступит Михаил Вайнберг, шоураннер проекта — Дарья Мороз.Премьера второго сезона сериала ожидается в 2024 году в онлайн-кинотеатре Start.