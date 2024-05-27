Более 30 тысяч зрителей посетили фестиваль сказок «Дикоросы» в Екатеринбурге

Мероприятие прошло 25 и 26 мая, свои постановки в рамках фестиваля представили 20 театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Ижевска, Перми, Новосибирска. На ярмарке, организованной в рамках фестиваля, свои изделия представили 40 мастеров.«В 2024 году фестиваль "Дикоросы" стал в два раза масштабнее, программа расширилась и привлекла разнообразную аудиторию. И взрослые, и дети нашли занятия по душе, освоили новые хобби и погрузились в атмосферу русской культуры», — рассказали организаторы.В этом году фестиваль впервые стал двухдневным. Хедлайнерами на главной сцене выступили «Коляда-театр», Центр современной драматургии, группы «Изумруд», Hagrin. На сцене прозвучали также этнические произведения, горловое пение, произведения в калмыцком стиле «ут дун», национальные сказки народов Африки.