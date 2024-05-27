В Москве выставили на продажу два исторических здания в Таганском районе

В Москве выставлены на торги два исторических здания на Воронцовской улице в Таганском районе, передает пресс-служба департамента городского имущества.



Речь идет о городской усадьбе и флигеле XVII-XIX веков общей площадью 1,11 тысячи квадратных метров.



Здания — Городская усадьба М. Ф. Котова — Т. Г. Фомина (конец XVIII — XIX век): флигель (конец XVIII века — начало XIX века, 1845 год, 1865 год) и главный дом (1780-1790-е гг.) являются памятником регионального значения и расположены по адресу: улица Воронцовская, дом 7, строение 1, и дом 7, строение 2. Объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом.



Будущие владельцы должны отреставрировать здания, после чего они могут использоваться по их усмотрению. Работы должны согласовываться с департаментом культурного наследия столицы.



Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 20 июня. Торги запланированы на 2 июля.









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