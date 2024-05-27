Актер «Мира Дикого Запада» погиб от пули грабителей в США

В США актер Джонни Уэктор погиб при нападении грабителей.
Преступление произошло в Лос-Анджелесе, передает телеканал KABC.
Сообщается, что 37-летний актер столкнулся с преступниками в минувшее воскресенье. Злоумышленники снимали каталитический нейтрализатор с автомобиля артиста.
Сначала актер решил, что машину эвакуируют, и подошел к ней. Один из преступников повернулся к актеру и выстрелил в него. Подозреваемые с места преступления скрылись. Джонни Уэктор был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны.
Джонни Уэктор известен ролями в фильмах «Мир Дикого Запада», «Главная больница» и других.
Фото: кадр видео