Актер «Мира Дикого Запада» погиб от пули грабителей в США

Актер «Мира Дикого Запада» погиб от пули грабителей в США

27.05.2024

В США актер Джонни Уэктор погиб при нападении грабителей.

Преступление произошло в Лос-Анджелесе, передает телеканал KABC.

Сообщается, что 37-летний актер столкнулся с преступниками в минувшее воскресенье. Злоумышленники снимали каталитический нейтрализатор с автомобиля артиста.

Сначала актер решил, что машину эвакуируют, и подошел к ней. Один из преступников повернулся к актеру и выстрелил в него. Подозреваемые с места преступления скрылись. Джонни Уэктор был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны.

Джонни Уэктор известен ролями в фильмах «Мир Дикого Запада», «Главная больница» и других.


Фото: кадр видео