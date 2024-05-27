Министр культуры России Ольга Любимова поздравила коллег с Общероссийским днем библиотек.



«Библиотеки по всей стране непрерывно развиваются. Они создают культурную среду в городах и селах. Здесь люди общаются, участвуют в образовательных проектах и находят свои увлечения», — говорится в поздравлении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что в библиотеках работают тысячи специалистов, преданных своему делу.



«Благодаря вашему профессионализму и любви к книге выросло не одно поколение образованных людей нашей страны. Желаю всем сотрудникам библиотек здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — указано в сообщении.









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