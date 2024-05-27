Ольга Любимова поздравила коллег с Общероссийским днем библиотек

27.05.2024

Ольга Любимова поздравила коллег с Общероссийским днем библиотек
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила коллег с Общероссийским днем библиотек.

«Библиотеки по всей стране непрерывно развиваются. Они создают культурную среду в городах и селах. Здесь люди общаются, участвуют в образовательных проектах и находят свои увлечения», — говорится в поздравлении министра, опубликованном в Telegram.

Глава Минкультуры отметила, что в библиотеках работают тысячи специалистов, преданных своему делу.

«Благодаря вашему профессионализму и любви к книге выросло не одно поколение образованных людей нашей страны. Желаю всем сотрудникам библиотек здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — указано в сообщении.


Фото: кадр видео