«Майор Гром: игра» возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных

Картина Олега Трофима «Майор Гром: игра» возглавил прокат в России и странах СНГ за минувшие выходные.



По данным портала kinobusiness. com, фильм собрал 162,9 млн рублей за выходные.



Сценарий к первой ленте «Майор Гром: чумной доктор» был создан по мотивам комикса издательства Bubble. Центральный персонаж — майор полиции Игорь Гром, работающий в Санкт-Петербурге. На пути идеального полицейского встает чумной доктор. После первого фильма в 2023 году вышел приквел «Гром: трудное детство». В продолжении главные роли сыграли Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Сергей Горошко.



На втором месте по сборам оказался фильм Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел». Лента собрала 57 млн рублей. На третьем — фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед».









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