В Ингушетии открыли мемориал в честь павших курганских полицейских

26.05.2024

В Ингушетии открыли мемориал в честь павших курганских полицейских
Мемориал был установлен в честь подполковника Антона Валикова и старшины Андрея Артамонова, погибших 28 апреля при нападении боевиков, сообщает «Российская газета».

В Малгобекском районе Ингушетии, где находится сводный отряд полиции Курганской области, состоялась церемония открытия мемориала в память о подполковнике Антоне Валикове и старшине Андрее Артамонове, которые погибли 28 апреля при выполнении служебного долга. 

Полковник полиции Эдуард Кудряшов, начальник временной оперативной группировки МВД РФ в Республике Ингушетия, в своей речи подчеркнул, что мужество и самоотверженность погибших полицейских будут служить примером для всех, кто продолжает защищать закон и бороться с преступностью.

Право открытия мемориальной плиты было предоставлено коллегам, служившим вместе с Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым.

На церемонии присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.


Фото: Pixabay.com