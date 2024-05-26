В библиотеку Музея Победы передали десятки книг

Борис Фрумкин — народный артист РФ, выдающийся пианисто, композитор и дирижер.
На выставке представлены объекты искусства, в которых ИИ выступает как инструмент, помощник и соав...
Презентация первого перевода прошла в День славянской письменности и культуры.
Вечер должен был состояться 4 июня 2024 года, все билеты были проданы.
Спектакль основан на трилогии о каменном цветке и хозяйке Медной горы.
Борис Фрумкин — народный артист РФ, выдающийся пианисто, композитор и дирижер.
На выставке представлены объекты искусства, в которых ИИ выступает как инструмент, помощник и соав...
Презентация первого перевода прошла в День славянской письменности и культуры.
Вечер должен был состояться 4 июня 2024 года, все билеты были проданы.
Спектакль основан на трилогии о каменном цветке и хозяйке Медной горы.
Форум собрал экспертов и профессионалов музыкальной индустрии.
Мероприятие прошло в рамках Года семьи в России.
Большая часть съемок пройдет в пригородах Красноярска и Дивногорска.
Ричард Шерман и его брат Роберт вместе написали около 200 песен для более чем 50 фильмов и телевизио...
Работы оценивались в пяти номинациях: «Репортаж», «Специальный репортаж», «Очерк о человеке Севера»,...
Галль ушел из жизни в 84 года.
Концерт, посвященный памяти музыканта и художника, пройдет в Шереметевском саду.
Автор программы — режиссер театра «Картонный дом» Леся Кропачева.
Она состоится в рамках саммита, который пройдет в октябре.
В мероприятии приняли участие около 550 человек.
Церемония награждения победителей состоялась в субботу во Дворце фестивалей.
Глава государства подчеркнул высокую и благородную миссию подобных масштабных просветительских иници...
В этом году киносмотр пройдет с 6 по 11 сентября.
Терехову доставили в Боткинскую больницу.
Заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев вручил госнаграды по поручению дирек...
26.05.2024