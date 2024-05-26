В библиотеку Музея Победы передали десятки книг

26.05.2024

В библиотеку Музея Победы передали десятки книг
Писатель Анатолий Ежов подарил свои книги музею в преддверии Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая, сообщает «Вечерняя Москва».

Библиотека Музея Победы пополнилась сборниками стихов и сказок, а также документальной и исторической прозой от Анатолия Ежова. 

Эти книги будут частью обширной коллекции музея, насчитывающей около 60 тысяч томов, включающих издания с XIX века по настоящее время.

16 мая Музей Победы также получил в дар от ветерана Великой Отечественной войны уникальные артефакты, среди которых военная форма, награды, документы и фотографии военного времени.


Фото: Pixabay.com