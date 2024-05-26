В Екатеринбурге состоялась мировая премьера мюзикла «Человек, который смеется»

Екатеринбургский театр музыкальной комедии представил мюзикл «Человек, который смеется». Сюжет был адаптирован Александром Шишовым из оригинального романа в виде зонг-оперы, а затем преобразован в мюзикл с помощью композитора Сергея Дрезнина и режиссера Нины Чусовой, сообщает «Российская газета».





Декорации Владимира Мартиросова отражают атмосферу древнего Лондона с его контрастами между бедностью и богатством. Режиссура Нины Чусовой добавляет эмоциональную глубину и чувственность, акцентируя внимание на музыкальных вибрациях и актёрской игре.





Главную роль Гуинплена исполнили Илья Жирнов и Андрей Опольский. Жирнов, молодой артист, известный по роли Сирано в Театре мюзикла, демонстрирует наивность и благородство, возвращающее его к свету. Опольский же придает своему Гуинплену мужественность и романтизм, контрастирующий от мечтательности до яростного бунта.





Премьера прошла с большим успехом, подтвердив высокий уровень екатеринбургской труппы.









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