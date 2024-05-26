В московской Библиотеке иностранной литературы представили перевод романа «Колокол»

В День славянской письменности и культуры в московской Библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино представили первый русский перевод романа «Колокол» болгарского писателя Недялко Славова. В книге поднимаются темы искупления и наказания, а также вопросы идентичности и защиты христианских ценностей, сообщает «Российская газета».





Главный герой романа, бывший уголовник Вено, сталкивается с вопросами веры и защиты слабых. По воле судьбы он становится символом веры, воплощенной в церковном колоколе.





Славов признает, что его вдохновляют такие писатели, как Достоевский, Толстой, Набоков, Шолохов, и считает, что благодаря их известности среди русских читателей «Колокол» нашел свою аудиторию.





Роман был впервые опубликован в Болгарии в 2016 году, с тех пор его тираж превысил 20 тысяч экземпляров, а также были поставлены спектакли по его мотивам и выпущена аудиоверсия книги. Славов подчеркивает важность бумажных изданий, считая их не только меркантильным товаром, но и культурной ценностью.





Сегодня издание романа в Болгарии было бы сложнее, признает Славов, из-за его неполиткорректного содержания. Несмотря на это, роман успешно нашел издателя в России. «Колокол» не переведен на другие языки, так как существует определенный фильтр, кого стоит переводить.





На презентации Славов, выступивший по видеосвязи из Пловдива, выразил восхищение русским переводом романа. Антонина Тверицкая, автор перевода, рассказала, что работа заняла около трех месяцев, и отметила, что книга вызывает сильные эмоции и разные интерпретации у читателей.





«Это очень сильная книга, она оставляет большое впечатление,» — сказала Тверицкая, добавив, что «Колокол» — скорее «мужской» роман.









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