Театр Вахтангова отменил вечер памяти Римаса Туминаса

26.05.2024
Театр имени Вахтангова отменил запланированный вечер памяти Римаса Туминаса после жалобы движения «Ветераны России». Обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой было подписано председателем движения, добровольцем СВО Ильдаром Резяповым. В нем требовалось отменить не только памятное мероприятие, но и все запланированные постановки Туминаса в театре, сообщает «Культуромания».
Активисты считают, что чествование Туминаса неуместно, аналогично скандальному случаю в канадском парламенте, где чествовали нациста Гунько. Вечер памяти, который должен был состояться 4 июня 2024 года, вызвал большой интерес, все билеты были проданы.
Римас Туминас занимал пост художественного руководителя Театра Вахтангова с 2007 по 2022 год, но был вынужден оставить его по состоянию здоровья. Режиссер скончался 6 марта 2024 года в возрасте 72 лет.
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