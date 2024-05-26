В Ульяновске прошла первая «Российская креативная неделя — Музыка»

В Ульяновске завершился форум «Российская креативная неделя — Музыка», где обсуждались перспективы и проблемы музыкальной отрасли. На мероприятии присутствовали представители креативных индустрий, власти, институтов развития, исследовательских компаний и музыканты, сообщает «Российская газета».





На форуме поднимался вопрос о том, как сохранить музыкальное наследие и при этом зарабатывать на этом деньги. Участники акцентировали внимание на существующих проблемах, несмотря на благоприятные условия для развития музыкальной индустрии в России. В условиях санкций у российских музыкантов появились новые возможности для творчества и заработка, но также наблюдается рост популярности корейской музыки среди молодежи.





Поскольку музыка была заявлена как бизнес, обсуждались вопросы налоговых льгот и бюджетной поддержки. Отмечалось, что при отмене концертов без объяснения причин убытки несут концертные площадки и исполнители, без компенсаций. Общим мнением было то, что государству следует поддерживать проекты, имеющие собственные ресурсы развития.





Несмотря на цифровизацию, живые концерты остаются популярными. Грушинский фестиваль в прошлом году посетило более 70 тыс. человек, что положительно сказалось на экономике. Обмену опытом по коммерциализации музыкального творчества были посвящены несколько панельных дискуссий.





Также обсуждались успешные проекты интеграции музыки с кино, видеоиграми, музеями и брендами. Одной из ключевых тем стало сохранение и популяризация музыкального наследия. Выяснилось, что фольклорные материалы часто не охраняются, так как у них нет автора, и могут быть утрачены. Классическая музыка тоже нуждается в новых формах подачи и раннем музыкальном образовании для детей.





На форуме собралось много молодых исполнителей, которые обсуждали факторы успеха, преимущества работы в команде и риски продвижения в интернете.









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