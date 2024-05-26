В Хабаровске отметили якутский праздник «Ысыах»

26.05.2024
В Хабаровске вместе с гостями из Якутии отпраздновали национальный праздник «Ысыах», который проводится с 2013 года и в этот раз был посвящен Году семьи в России и Году детства в Республике Саха (Якутия), а также в поддержку специальной военной операции, сообщает «Российская газета».
Ысыах — праздник наступления лета и торжества солнца, который из поколения в поколение несет в себе свет человеческой доброты и радость жизни. Он является ярким примером сохранения и продолжения культурных, исторических и духовных ценностей народа Саха.
Празднование началось с ритуала поклонения огню и обрядового угощения кумысом. В программу вошли выступления местных коллективов и артистов из Якутии, а также национальные соревнования — борьба хапсагай и мас-рестлинг.
Мастера декоративно-прикладного искусства из Республики Саха (Якутия) представили свои работы на ярмарке, организованной в рамках праздника.
Фото: скриншот Youtube