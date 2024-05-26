Начались съемки сериала о жизни в сибирской деревне

26.05.2024
В Красноярском крае стартовали съемки семейного сериала, который расскажет о жизни в глубинке Сибири. Группа компаний «Триикс Медиа» приступила к созданию 20-серийного проекта, большая часть съемок которого пройдет в пригородах Красноярска и Дивногорска, а также в национальном парке «Столбы» и деревне Овсянка, передает ТАСС.
«Сериал будет исследовать судьбы людей, волей случая оказавшихся в сибирской деревне, и их взаимоотношения. По своей тематике он перекликается с советскими фильмами «Мужики» и «Вечный зов», — сообщил линейный продюсер Андрей Денисов.
Съемки первого сезона продлятся с конца мая до 10 сентября. Премьера сериала ожидается на одном из телеканалов в 2025 году.
В Красноярском крае в конце 2022 года был принят закон о государственной поддержке кинематографии. В январе 2023 года состоялась премьера исторической драмы «Красный Яр», приуроченной к 200-летию со дня основания Енисейской губернии.
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