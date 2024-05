Умер автор песен Disney Ричард Шерман

Американский композитор и создатель песен для фильмов студии Disney Ричард Шерман скончался в возрасте 95 лет, как сообщает ТАСС.





Генеральный директор Disney Боб Айгер охарактеризовал Шермана как воплощение легенды Disney, подчеркнув, что Ричард и его брат Роберт создали «любимую классику», завоевавшую сердца зрителей.





«Мы всегда будем признательны за его вклад и выражаем глубочайшие соболезнования его семье», — добавил Айгер.





Братья Шерманы получили наибольшую известность, написав музыку к фильму «Мэри Поппинс» (Mary Poppins, 1964), за которую удостоились двух премий «Оскар». Среди их работ также музыка к мультфильмам «Винни Пух и медовое дерево» (Winnie the Pooh and the Honey Tree, 1966) и «Книга джунглей» (The Jungle Book, 1967).





Вместе Ричард и Роберт Шерманы написали около 200 песен для более чем 50 фильмов и телевизионных проектов. Ричард Шерман трижды был удостоен премии Grammy, а 24 музыкальных альбома с его участием стали золотыми и платиновыми.









Фото: Pixabay.com