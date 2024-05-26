Музей-квартира Самойловых представит детский проект «Многоуважаемый шкаф»

В музее-квартире актеров Самойловых в Петербурге запускается новый игровой проект «Многоуважаемый шкаф», основанный на монологе из «Вишневого сада» Чехова, сообщает ТАСС.
«Удивительный шкаф в зазеркалье актерского дома раскроет свои секреты и покажет закулисный мир цехов, сложное пространство сцены, а также позволит примерить на себя профессию актера», — рассказала пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства.
Автор программы, режиссер театра «Картонный дом» Леся Кропачева задумала, чтобы участники игры и «обитатели» шкафа вместе выступали в представлениях. Проект, предназначенный для детей от 6 до 12 лет, поможет в увлекательной форме познакомиться с театром.
В рамках проекта также будет организовано посещение экспозиции, посвященной жизни и творчеству актерской династии Самойловых и охватывающей период с начала XIX до середины XX века.
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