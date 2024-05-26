Выставка наследия стран БРИКС пройдет в Казани

26.05.2024
В рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года, будет организована выставка, представляющая наследие стран-участниц, хранящееся в Музейном фонде России, передает ТАСС.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что культурная программа саммита включает несколько направлений. Одним из них станут выставочные проекты, демонстрирующие наследие стран БРИКС.
Совместно с Министерством культуры РФ идет подготовка этих проектов, в которых также будут участвовать республиканские музеи.
Аюпова подчеркнула, что, помимо выставок, культурная программа саммита охватит разнообразные мероприятия на официальных площадках, включая массовые события. Росконгресс, Минкультуры РФ и Росконцерт работают над подготовкой предложений по массовым мероприятиям, на которые планируется пригласить лучшие коллективы России для представления многонациональной культуры страны.
Фото: скриншот Youtube