Фильм «Анора» завоевал главную награду 77-го Каннского кинофестиваля

Главную награду 77-го Каннского кинофестиваля завоевал фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.



Церемония награждения победителей состоялась в субботу во Дворце фестивалей. «Анора» завоевала «Золотую пальмовую ветвь» киносмотра.



Действие ленты разворачивается в Бруклине. Главная героиня фильма — молодая секс-работница, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав о случившемся, родители жениха приезжают в Нью-Йорк, чтобы аннулировать брак и разобраться в случившемся. В фильме одну из ролей сыграл российский актер Юрий Борисов.



Второй по значимости приз достался драме из Индии «Все, что мы представляем как свет» Паял Кападиа.



Приз за лучшую режиссуру достался португальцу Мигелю Гомеш за фильм «Гранд-тур».









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