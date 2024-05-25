Путин направил приветствие участникам Пушкинского праздника в Калужской области

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Пушкинского праздника в музее-заповеднике «Полотняный Завод» в Калужской области.



«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Пушкинского праздника, посвященного 225-летию со Дня рождения великого русского поэта. Каждый год, в июне, по всей стране проходят Пушкинские дни, собирающие любителей поэзии самых разных возрастов и поколений. Но, конечно, главные центры торжеств — заповедные, удивительные по красоте места, с которыми связаны яркие страницы жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.



Глава государства подчеркнул высокую и благородную миссию подобных масштабных просветительских инициатив, их уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, литературного и культурного наследия России. Президент отметил, что такие проекты воспитывают у молодежи чувство гордости за Отечество.



Глава государства выразил уверенность в том, что Пушкинский праздник порадует гостей богатой и содержательной программой и оставит незабываемые впечатления.









Фото: пресс-служба Кремля