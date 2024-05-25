Казанский кинофестиваль «Алтын минбар» презентуют в Малайзии

25.05.2024
В Малайзии презентуют Международный фестиваль мусульманского кино «Алтын минбар» (Золотой минбар), который проходит ежегодно в Казани.
Об этом сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, передает
ТАСС.
«Сейчас идет отбор. Это же очень сложная история, кампания продолжается, будем ждать результаты. Тем более в этом году 20-й, юбилейный фестиваль. Очень надеюсь, что будет достойная география. А сейчас мы планируем буквально в июне посетить и презентовать наш фестиваль на площадке Малайзии. Нас туда пригласили как почетных гостей также на кинофестиваль. То есть еще идет продвижение на азиатском рынке», — приводит агентство слова Аюповой.
Международный фестиваль мусульманского кино в Казани проходит с 2005 года. В этом году киносмотр пройдет с 6 по 11 сентября. До 1 июня продолжается прием заявок на участие в фестивале.
Фото: Pixabay.com