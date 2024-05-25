В этом году киносмотр пройдет с 6 по 11 сентября.
Терехову доставили в Боткинскую больницу.
Заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев вручил госнаграды по поручению дирек...
Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла 24 мая в кинотеатре «Синема парк» в Красноярске.
Счета заблокированы из-за долга в полмиллиона рублей.
В этом году киносмотр пройдет с 6 по 11 сентября.
Терехову доставили в Боткинскую больницу.
Заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев вручил госнаграды по поручению дирек...
Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла 24 мая в кинотеатре «Синема парк» в Красноярске.
Счета заблокированы из-за долга в полмиллиона рублей.
Мероприятие организовано общественной организацией «Русское музыкальное общество».
Лента не получила прокатного удостоверения из-за полного совпадения представленной в ведомство копии...
Юбилейный тур завершится в Бразилии в декабре 2024 года.
Александр Ковалев умер на 64-м году жизни.
Это будет биографическая лента, посвященная Ракеше Шарме.
В мероприятии примут участие 60 человек.
Выставка продолжает тему фестиваля «Музей — это люди».
Картины в рамках фестиваля были показаны в учреждениях культуры, кинотеатрах, библиотеках региона.
О мероприятии министр культуры России Ольга Любимова сообщила в своем Telegram-канале.
Хор также представил Пасхальную программу в Новгородской областной филармонии имени Аренского.
Проект был представлен на конкурсе проектов в Фонде кино на презентации национальных фильмов компани...
По словам армянского режиссера, в кинозалах зрители соприкасаются с искусством.
Сборник состоит из ранее не опубликованных композиций знаменитого мультсериала.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил ежегодный рейтинг самых перспективных рос...
Сказочный спектакль по мотивам произведения Сергея Прокофьева «Петя и Волк» представят в джазовых ар...
25.05.2024