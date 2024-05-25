Сообщается, что причиной госпитализации артистки стало внутреннее кровотечение. Издание сообщает, что Терехову доставили в Боткинскую больницу, ее состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.Маргарита Терехова — советская и российская актриса, режиссер театра и кино. Терехова — одна из самых популярных актрис советского кинематографа. Она известна ролями в картинах «Монолог», «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Зеркало» и других фильмах.