Работникам культуры и искусства Росгвардии вручили госнаграды

Генерал-полковник Алексей Воробьев вручил работникам культуры и искусства Росгвардии государственные награды, передает пресс-служба внутренних войск МВД России.



Отмечается, что заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев вручил госнаграды по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.



«Указом Президента Российской Федерации за большие заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность орденом Почета награжден руководитель студии видеозвукозаписи Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Иван Гурковский. Почетного звания "Заслуженные артист Российской Федерации" удостоены артисты Образцово-показательного оркестра Росгвардии Малика Разакова и Ольга Гетман. Почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" присвоено начальнику Центрального музея Росгвардии полковнику Сергею Мазуру», — говорится в сообщении ведомства.



Алексей Воробьев от имени директора Росгвардии поздравил получателей высоких наград и пожелал им новых творческих успехов.









Фото: пресс-служба Росгвардии