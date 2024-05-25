III Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» подвел итоги.



Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла 24 мая в кинотеатре «Синема парк» в Красноярске. Участие в церемонии приняли члены правительства, администрация города, жюри, почетные гости и участники.



Министр культуры края Аркадий Зинов отметил, что фестиваль «Герой» дал возможность юным жителям края увидеть лучшие образцы современных кинокартин для детей и юношества, играющих важную роль в формировании правильных жизненных ориентиров у молодого поколения.



В номинации Лучший игровой полнометражный фильм для детей и юношества победила картина «Урок рисования» режиссера Чжунхуа Чжан, Китай.



Лучшим игровым короткометражным фильмом для детей и юношества признали картину «Между слов» режиссера Фарида Исмаила (Люксембург).



В категории «Лучший полнометражный анимационный фильм для детей и юношества» победила картина «Кощей. Похититель невест» режиссера Романа Артемьева. Среди короткометражных анимационных картин призом отмечена лента Анны Климановой «Прощайте, люди».



Картина «Дайте мне победить» Светланы Музыченко выиграла в номинации «Лучший документальный фильм для детей и юношества».



Гран-при конкурса достался картине «Между скалами» режиссера Мохтара Абдоллахи.









Фото: Владислав Бордушко/ «Енисей кино»