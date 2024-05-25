ФНС заблокировала счета фонда Кирилла Серебренникова

Федеральная налоговая служба заблокировала счета фонда режиссера Кирилла Серебренникова, передает Mash.



Сообщается, что счета заблокированы из-за долга в полмиллиона рублей. Отмечается, что если долг не будет погашен, на режиссера могут завести уголовное дело по двум статьям.



Фонд поддержки современного театра был открыт в 2013 году. В 2022 году Серебренников уехал из России во Францию и вышел из числа учредителей фонда. В течение нескольких лет организация накопила невыплаченные налоги на 510 тысяч рублей, однако у фонда нет учредителе по документам.



Отмечается, что налоговая служба начала дополнительную проверку. В случае, если нарушения приведут к экс-учредителю фонда, на него могут завести уголовное дело за неуплату налогов.









Фото: кадр видео