Итальянский тенор Витторио Григоло проведет мастер-класс в Москве

В московской «Геликон-опере» 27 мая пройдет мастер-класс знаменитого итальянского тенора Витторио Григоло.



Мероприятие организовано общественной организацией «Русское музыкальное общество», сообщили организаторы.



Участие в мастер-классе примут обладатели всех типов голосов от 16 до 35 лет, приславшие заявки с видеозаписями и получившие подтверждение.



Мастер-класс организован с целью повышения профессионального уровня молодых исполнителей, получения ими рекомендаций по дальнейшему развитию.



Витторио Григоло в 18 лет стал солистом Венской оперы, он выступал в Королевской опере Ковент-Гарден, Метрополитен-опере, Цюрихской опере, других знаменитых площадках мира. Григоло является лауреатом премии «Грэмми».









Фото предоставлено организаторами мероприятия