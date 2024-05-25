Фильму «Краш» отказали в выдаче прокатного удостоверения

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения картине «Краш».
Лента не получила прокатного удостоверения из-за полного совпадения представленной в ведомство копии фильма «Трэш», производство которого было прекращено из-за несоответствия сценария тому, на который были выделены бюджетные средства.
«В выдаче прокатного удостоверения на фильм «Краш» было отказано по результатам проверки Минкультуры России комплекта документов, представленных ООО «Кинокомпания "Север" для получения прокатного удостоверения на фильм "Краш", в ходе которой установлено, что представленная копия фильма полностью соответствует первой копии фильма "Трэш" (...), на производство которого была предоставлена субсидия из федерального бюджета», — приводит
агентство «Интерфакс» слова представителя ведомства.
В министерства добавили, что фильм «Трэш» не был снят из-за несоответствия сценарию, заявленному в рамках субсидийного соглашения, в связи с чем ведомством в одностороннем порядке было расторгнуто соглашение о предоставлении субсидии.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России