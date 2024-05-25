Оркестр Бутмана даст концерты в 25 городах в честь 25-летия коллектива

25.05.2024

Оркестр Бутмана даст концерты в 25 городах в честь 25-летия коллектива
Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана отправится в гастрольный тур в честь 25-летия коллектива.

В рамках тура оркестр даст концерты в 25 городах России. Юбилейный тур завершится в Бразилии в декабре 2024 года, передает ТАСС.

По словам Игоря Бутмана, 25 и 26 мая коллектив выступит на открытой площадке у Великой Китайской стены.

«Что касается зарубежных гастролей, то после Китая в декабре мы летим в Бразилию. До этого у нас будет 25 концертов по городам России», — приводит агентство слова Бутмана.

Московский джазовый оркестр является одним из ведущих в мире. За прошедшие пять лет коллектив дал более 500 концертов в России и за рубежом.


Фото: Pixabay.com