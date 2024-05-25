В России снимут биографический фильм об индийском космонавте

В Индии началась работа над созданием фильма о первом индийском космонавте Ракеше Шарме, передает The Economic Times.



Космонавт в составе экипажа советского корабля «Союз Т-11» поднялся на земную орбиту. Корабль вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым стартовал 3 апреля 1984 года и состыковался с орбитальной станцией «Салют-7». Экипаж вернулся на землю 11 апреля 1984 года.



По словам владельца кинокомпании Kartina Entertainment Сарфараза Алам Сафу, его компания выступила линейным продюсером на съемках ряда индийских фильмов в России.



Фильм о космонавте также будет сниматься в России. Это будет биографическая лента, посвященная Ракеше Шарме.



По информации издания, сотрудничество российской и индийской киноиндустрий в последнее время активно развивается. Страны работают над увеличением количества съемок и показов индийского кино в России.