В рамках фестиваля «Интермузей» открылась мультимедийная выставка «Это музей»

В рамках международного фестиваля «Интермузей» открылась мультимедийная выставка «Это музей», передает Министерство культуры России.



Отмечается, что выставка продолжает тему фестиваля «Музей — это люди» и показывает музейное закулисье, скрытые музейные процессы, рассказывает о людях, работающих в музее, сохраняющих и изучающих культурное наследие.



Архитектором выставки стал Сергей Мешалкин, куратор проекта — Нина Гомиашвили.



Экспозиция работает в дни проведения фестиваля «Интермузей» в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.









Фото: t.me/mincultrussia