Показы фестиваля «Герой» в Красноярском крае посетили более 13 тысяч человек

25.05.2024

Показы фестиваля «Герой» в Красноярском крае посетили более 13 тысяч человек
В Красноярском крае фильмы Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» посмотрели более 13 тысяч зрителей.

Картины в рамках фестиваля были показаны в учреждениях культуры, кинотеатрах, библиотеках региона, передает ТАСС.

По словам генерального директора компании «Енисей кино» Ирины Беловой, всего мероприятия фестиваля посетили более 13 тысяч зрителей. По завершении фестиваля стартует «эхо» — показы избранных фильмов во всему Красноярскому краю. Показы будут проходить до 30 июня.

В программу фестиваля вошли также мастер-классы, встречи с кинорежиссерами.

Киносмотр прошел в Красноярском крае в третий раз. В 2020 году ему был присвоен статус международного. Участниками конкурсной и внеконкурсной программ стали сто фильмов. Гран-при фестиваля достался фильму режиссера из Ирана Мохтара Абдоллахи «Между скалами».


Фото: Pixabay.com