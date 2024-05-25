Показы фестиваля «Герой» в Красноярском крае посетили более 13 тысяч человек

25.05.2024
В Красноярском крае фильмы Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» посмотрели более 13 тысяч зрителей.
Картины в рамках фестиваля были показаны в учреждениях культуры, кинотеатрах, библиотеках региона, передает
ТАСС.
По словам генерального директора компании «Енисей кино» Ирины Беловой, всего мероприятия фестиваля посетили более 13 тысяч зрителей. По завершении фестиваля стартует «эхо» — показы избранных фильмов во всему Красноярскому краю. Показы будут проходить до 30 июня.
В программу фестиваля вошли также мастер-классы, встречи с кинорежиссерами.
Киносмотр прошел в Красноярском крае в третий раз. В 2020 году ему был присвоен статус международного. Участниками конкурсной и внеконкурсной программ стали сто фильмов. Гран-при фестиваля достался фильму режиссера из Ирана Мохтара Абдоллахи «Между скалами».
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