Ольга Любимова поздравила россиян с Днем славянской письменности и культуры

В Москве на Красной площади состоялся торжественный концерт ко Дню славянской письменности и культуры.



О мероприятии в своем Telegram-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Масштабное праздничное событие прошло при нашей поддержке. На открытии концерта с приветствием к гостям обратились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко», — написала министр.



Глава Минкультуры отметила, что перед собравшимися выступили оркестр Большого театра, сводный хор Большого театра, Государственной академической симфонической капеллы России, солисты ведущих театров и лауреаты международных конкурсов. За дирижерский пульт встал Валерий Гергиев.



«На концерте присутствовали послы 25 стран, представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, участники СВО и члены их семей, жители и гости столицы. В концерте прозвучали православные духовные песнопения, произведения П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского и других великих русских композиторов, юбилеи которых мы отмечаем в этом году. Поздравляю всех жителей нашей страны с Днем славянской письменности и культуры!», — говорится в сообщении Ольги Любимовой.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova