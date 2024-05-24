Камерный хор Храма Христа Спасителя закрыл фестиваль «Пасхальный глас» в Великом Новгороде

Камерный хор Храма Христа Спасителя выступил на закрытии фестиваля «Пасхальный глас». Мероприятие прошло в Великом Новгороде.





Праздник начался с Божественной литургии в Софийском кафедральном соборе. Также в рамках открытия прошел Крестный ход к памятнику, где состоялся молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и возложение цветов к их горельефам, изображенным на монументе, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.





«В День славянской письменности и культуры в Великом Новгороде у памятника Тысячелетию России грандиозным концертом завершился IХ Всероссийский хоровой фестиваль «Пасхальный глас», — говорится в сообщении.





Хор также представил Пасхальную программу духовой музыки. Выступление прошло на сцене Новгородской областной филармонии имени Аренского. Концерт состоялся в рамках культурно-просветительской программы музея-усадьбы «Онег», реализуемой при поддержке местного правительства и предпринимателя, мецената Андрея Комарова.









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