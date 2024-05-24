Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев сыграют в музыкальной сказке «Щекотун»

Актеры Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев снимутся в музыкальной сказке «Щекотун». Фильм расскажет о Кукольнике, которые приходит в школу с необычным театром и нарушает размеренную жизнь учеников начальных классов.





Главный герой сказки оказывается в центре разыгрываемого спектакля. Вернувшись из фантастического путешествия, он превращается в совершенно другого человека. Фильм был представлен в рамках конкурса проектов в Фонде кино на презентации национальных фильмов компаний, которые не являются ведущими производителями российского кино.





Анна Михалкова появится на экране в образе заведующей по воспитательной работе. Тимофей Трибунцев исполнит роль Кукольника. Режиссером и автором сценария выступает Сергей Февралев. Продюсеры проекта – Александр Плотников и Иван Голомовзюк. Производством фильма занимается студия LookFilm.









Фото: YouTube