Лауреатами фестиваля «Молодые таланты Отечества» стали юные музыканты из 13 регионов

Солисты и детские коллективы из 13 регионов России, включая Донецкую Народную Республику, стали лауреатами VIII Московского международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Участниками фестиваля стали 150 человек из 52 регионов РФ.





Жюри фестиваля определяло победителей в возрастных категориях 7–12 лет, 13–17 лет и 18–24 года. Больше всего наград завоевали жители Москвы, Московской и Новосибирской областей. Победителями фестиваля также стали юные артисты из Башкирии, Татарстана, Приморского и Краснодарского краев, Волгограда, Вологды, Тверской, Липецкой и Нижегородской областей, а также из ДНР.





Участники смотра исполнили как всем известные патриотические песни, так и написанные самостоятельно музыкальные композиции. Жюри также обратило внимание на участницу из Московской области, которая аккомпанировала себе на гуслях.





Президент оргкомитета фестиваля Александр Воловик отметил, что мероприятие имеет действительно международное значение. Весь концерт будет транслироваться во многих странах соотечественникам.



