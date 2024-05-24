Режиссер фильма «Двойная порция» Морган Сперлок ушел из жизни

Режиссер-документалист Морган Сперлок скончался в Нью-Йорке на 54-м году жизни. Об этом информирует Variety.





По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные раком. Брат режиссера Крейг Сперлок заявил, что мир потерял «поистине изобретательного гения и особенного человека».





«Я горжусь, что работал с ним», — приводит издание его слова.





В 2005 году Морган Сперлок стал номинантом на премию «Оскар» за фильм о последствиях употребления фаст-фуда под названием «Двойная порция» (2004). За свою творческую карьеру режиссер снял около 70 документальных картин. В фильмах Сперлок освещал войну США в Афганистане, эксплуатацию дешевого труда мигрантов и другие социальные проблемы.









Фото: Pixabay.com