Не стало актера и каскадера Александра Ковалева

Актер и каскадер Александр Ковалев ушел из жизни. Об этом говорится на сайте портала «Кино-Театр.ру».





Артист за свою творческую карьеру успел сняться в военной киноповести «Я вас любил больше жизни», американском сериале «Петр Великий», трехкратном номинанте на «Золотой глобус» «Действуй, Маня!», «Дорожном патруле», «Морских дьяволах». Также каскадер участвовал в съемках фильма «Трудно быть богом» Алексея Германа.





Актер серьезно занимался карате и тхэквондо. Среди направлений, которыми занимался профессионал, были драки, фехтование, горение, конные работы, авто-мото, работа на воде и под водой. Печальное известие о смерти Ковалева подтвердили в соцсетях родные каскадера и его ученики.









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