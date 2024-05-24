Первое издание «Хоббита» ушло с молотка почти за 31 тысячу фунтов стерлингов

Редкое издание культовой повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» 1937 года продали на аукционе. Лот ушел за 31 тысячу фунтов стерлингов.





По данным BBC, аукционный дом Kinghams Auctioneers в графстве Глостершир продал «Хоббита» на торгах в пятницу. Стоит отметить, что экземпляр был одним из 1,5 тысячи оригинальных изданий повести, которую издательский дом George Allen & Unwin распродал практически сразу.





Сам Толкин создавал черно-белые иллюстрации для первой серии книг. Писатель также разработал дизайн обложки. В первом издании на задней странице защитной обложки находится исправление от руки в одном слове.





В 2023 году аналогичный экземпляр был продан на аукционе. Тогда книга ушла с молотка за 10 тысяч фунтов стерлингов.









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