Картины современного петербургского художника пополнят коллекцию Музея Достоевского

Постоянная экспозиция Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге пополнится работами современного художника Валерия Мишина. Речь идет о картинах, созданных по мотивам романа «Преступление и наказание».





Художник в беседе с ТАСС подчеркнул, что 10 полотен, посвященных творчеству писателя Федора Достоевского, впервые экспонируются в рамках выставки «Портретное сходство». Мишин нарисовал четыре парных сюжета по принципу рецептуализма, «неустанно пропагандируемого поэтом Славой Леном, чей портрет включен в общую экспозицию».





«Надеюсь, принцип «картина и ее двойник», идея максимального сюжетного и изобразительного взаимодополнения, как нельзя лучше подходит в данном случае, ведь двойник прежде всего был у Раскольникова, это его внутренний голос, вопрошающий и сомневающийся», — поделился художник с агентством.





Мишин отметил, что впоследствии часть экспонатов перейдет в дар музею. Выставка дополнена 32 портретами петербургских и московских художников из книги Мишина «Портретное сходство. Рисунки и тексты». По его словам, они были отобраны по стилистическим признакам для создания единой выставочной структуры.









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