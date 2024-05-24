Сводный хор из 1,5 тысячи человек выступил в Петербурге в День славянской письменности

Концерт сводного хора из 1,5 тысячи человек прошел в Михайловском саду Русского музея. Мероприятие состоялось в честь Дня славянской письменности, который празднуют 24 мая.





По данным ТАСС, на сцену вышли ветераны, студенты, учащиеся школ искусств, профессионалы и любители из Санкт-Петербурга. Компанию им составили хор Bel Canto Мариупольского отделения Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева и вокальный коллектив «Млада» Дворца культуры металлургов Мариуполя.





Исполнители выступили в сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера. Дирижером и худруком проекта является заслуженный артист РФ Владимир Беглецов.





По словам организаторов, в программе концерта нашли отражение четыре памятные даты. Речь идет о 225-летии со дня рождения Александра Пушкина, 220-летии со дня рождения Михаила Глинки, 185-летии со дня рождения Модеста Мусоргского и 180-летии со дня рождения Николая Римского-Корсакова.









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