Алена Апина посетила съемки сериала про группу «Комбинация» в Саратове

Певица Алена Апина побывала на съемках сериала о группе «Комбинация», которые проходят в Саратове. Исполнительница присутствовала в тапочках, но общаться с журналистами отказалась.





По данным Aif.ru, представителей СМИ не пустили на съемочную площадку в Большом зале Саратовской консерватории. Однако все желающие могли наблюдать за процессом с экрана. Режиссер Никита Власов отметил, что Апина пришла на съемки эпизода, где композитор Виталий Окороков предложил ей работать в «Комбинации».





«Он встретился с ней в консерватории и уговорил ее принять участие в записи их первого хита», — уточнил создатель проекта.





Роль певицы в сериале досталась Анастасии Уколовой. Также известно, что в проекте снимаются Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Даниил Воробьев и многие другие.





Ранее Алена Апина пожаловалась, что ее не допустили к съемкам в сериале про группу, в составе которой она выступала. Певица утверждала, еще задолго до начала работы над проектом ей говорили о схожести с актрисой, утвержденной на роль Апиной.









Фото: YouTube