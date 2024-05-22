В России установят порядок аттестации экспертов по памятникам истории

Законопроект, который закрепляет за Минкультуры России полномочия по установлению порядка аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы памятников истории и культуры, внесен в Госдуму. Соответствующие документы представила группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.





Изменения будут касаться закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». В соответствии с документом, Минкультуры имеет право устанавливать порядок проведения такой экспертизы, но не аттестации экспертов.





Пояснительная записка гласит, что процедура аттестации предполагает проверку образования и стажа работы экспертов, а также оценку знаний и умений специалистов. Она будет проходить с целью повышения уровня квалификации, осуществления работы в отношении объектов культурного наследия, во избежание их разрушения и нанесения им ущерба. В настоящий момент действуют полномочия 627 экспертов.









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