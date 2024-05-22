Делегация из Москвы будет участвовать в международном фестивале анимации в Ханчжоу

Представители из Москвы поучаствуют в международном фестивале анимации в Ханчжоу в июне 2024 года. Об этом журналистам сообщили в Московском экспортном центре.





МЭЦ продвигает столичные мультфильмы за рубежом через различные программы — от организации участия компаний в отраслевых фестивалях, выставках и бизнес-миссиях с зарубежными партнерами до финансовой поддержки, информирует ТАСС. В пресс-службе Центра отметили, что с контентом киностудии «Союзмультфильм» знакомы не только китайские, но и вьетнамские зрители.





«Так, в июне делегация Made in Moscow вновь примет участие в Международном фестивале анимации в Ханчжоу», — говорится в сообщении.





В прошлом году одна из анимационных студий Москвы заключила контракт с китайскими контрагентами на услуги дистрибуции лицензионных прав на мультфильм «Лунтик и его друзья». В 2024-м в странах Ближнего Востока на экраны выходит еще один популярный мультсериал — «Фиксики».









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