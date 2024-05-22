ИРИ: отечественные сериалы вытеснили иностранные в российском прокате

Отечественные сериалы вытеснили западные из списка самых популярных в России. Об этом на пленарной сессии форума «МедиаСиб-2024» рассказал гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.





По его словам, это связано в том числе с уходом западных киностудий с рынка. Гореславский задался вопросом, стали ли граждане РФ от этого больше страдать.





«Нет, народ переключился на просмотр российских сериалов. И мы постарались внести свой вклад. Поэтому в топе из 12 российских сериалов четыре сняты при поддержке Института развития интернета, во главе с известным хитом «Слово пацана», — сказал он.





Гореславский отметил, что важен контекст и содержание популярных многосерийных фильмов. Гендиректор ИРИ добавил, что произошло серьезное импортозамещение.





Российский зритель, подчеркнул эксперт, смотрит западные сериалы. Однако потребление такого контента происходит в меньшем объеме.









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