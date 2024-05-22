Выставка проживающих в Европе осетинских художников открылась в Люксембурге

Выставка осетинских художников «Арв-Арт» начала работать в Люксембурге на полях Дней осетинской культуры. Об этом журналистам рассказал представитель МИД Южной Осетии в странах Бенилюкса Радион Пухаев, являющийся председателем Международной НКО «Возрождение».





Дипломат отметил, что на выставке представлено более 40 работ. По его словам, особенность проекта заключается в том, что в нем приняли участие осетинские художники, проживающие в странах Европы. Пригласить авторов из Осетии и привезти их работы в Люксембург в «нынешних политических условиях было проблематично».





«Участниками выставки стали <...> Карина Качмазова и Игорь Тогузаев из Франции, Амина Губиева из Латвии, Фатима Томаева-Габеллини из Италии, Лариса Салбиева из Бельгии и Наталья Абаева из Болгарии», — поделился Пухаев с ТАСС.





Посол добавил, что в мероприятии также приняли участие гости из Парижа. Так, детский театр «Гамены» представил мини-спектакль по мотивам «Трех мушкетеров». Артисты также исполнили песни из одноименного советского фильма.









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