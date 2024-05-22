Большой театр впервые представит балет «Лебединое озеро» в Таиланде

Государственный академический Большой театр России впервые представит в Таиланде классический балет «Лебединое озеро». Выступление состоится на полях 26-го Бангкокского международного фестиваля музыки и танца.





Посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил ТАСС, что артисты Большого театра представят балет в сентябре 2024 года. По его словам, в настоящий момент идет подготовка к гастролям.





«В сентябре-октябре состоится 26-й Бангкокский международный фестиваль музыки и танца. Откроет его балет «Лебединое озеро» в исполнении артистов Большого театра, которые выступят здесь впервые», — уточнил дипломат.





Зрители смогут увидеть спектакль 13, 14 и 15 сентября. Посол добавил, что организаторы фестиваля придерживаются традиции ежегодно приглашать российские коллективы.





Также в Бангкок приедет Новосибирский театр оперы и балета. Артисты представят постановки «Спартак», «Дон Кихот» и «Кармен-сюита. Дивертисмент».









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